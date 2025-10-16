Къде ще спира токът в петък /17 октомври/

На 17.10.2025 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Никола Габровски“ № 31.

На 17.10.2025 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Златарица – местност Лъката – ул. Стефан Попстоянов, част от ул. Ал. Стамболийски, ул. Гергана, ул. Емануил Манолов, ул. Ралица, ул. Дражана, част от ул. Иларион Макариополски.

На 17.10.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище. Община Полски Тръмбеш: с. Куцина.

На 17.10.2025 г., от 8:00 ч. до 8:30 ч., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово и с. Петко Каравелово.

На 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Лясковец – ул. Пролет, ул. Божур, ул. Калина, ул. Люлин и ул. Ангел Беров. Фирми: ЗП Петко Илиев, Алпен, Кехлибар, ЕТ РУБИК-91 – Г. Оряховица, Ивсторй-2010 ЕООД, ЕТ РЕНИ-СГ, ЕТ Йордан Коеджиков, САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД, Стил 90, Ралица, Грестокомерс, СТРЕЯ 91 ООД, МТП БКС, МТП Божур, МТП Свети Атанас, манастир Св. Св. Петър и Павел и бензиностанция Йоана.

На 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части от ТП 7 с. Алеково и ТП 2 с. Александрово.