Къща с находки на 6000 години в Мусина е домакин на екзотичния „Омая етно фест“

Кметът Христо Иванов с археологическа беседа

Флориан Демирев, варненецът, който от 3-4 години стана постоянен жител на Мусина, организира втория за страната и първия в областта „Омая етно фест“.

Мястото е неговата къща на ул. „Гено Недялков“ 23, която кръстил вила „Ламбада“ и все още ремонтира. Интересното е, че в двора му са открити парчета от глинени съдове на 6000 години – от ранен, среден и късен неолит.

Част от програмата на феста ще бъде археологическа беседа на кмета на селото Христо Иванов, който сам е откривал археологически находки и както е споделял с „Борба“, където да копнеш в Мусина, все ще извадиш нещо ценно.

Фестивалът е с билети, купуват се онлайн, и обещава вълнуващо преживяване с екзотична музика, световноизвестни музиканти, занаяти и огнен спектакъл. Ще се представят с оригинални рецепти и прочутите местни майсторки, нарекли се кулинарен колектив „Мусинска прелест“, начело с Маргарита Добрева.

В първия ден, 18 октомври, ще звучи основно музика. Музикални беседи ще изнесат Петър Делчев, който ще представи и своята колекция от народни инструменти от цял свят, както и Румен Янгьозов – за родопската каба гайда.

Певицата Аннамари Ола ще представи една истинска космическа музикална приказка от Унгария.

Аннамари е певицата на група „Месечинка“, която пожъна световни успехи, смесвайки български, унгарски, цигански и сибирски песни и вокални техники с рок, психеделика и електроника. Концертът на унгарката тази събота в Мусина е финал на нейното триседмично турне в България, което преминава с голям успех.

Концерт ще изнесат музикантите Саийд Бейран от Иран, който, освен че ще пее, ще покаже персийски тар и томбак, и Константин Кучев – индийски ситар, виола и афганистански рубаб.

В двата дни ще има и занаятчийски работилници – по ваене на глина с грънчарски колела и по дърворезба.

Децата до 6 години влизат безплатно, но с възрастен, закупил си билет.

Флориан Демирев сериозно се е заел с „Омая етно фест“ и има намерение до 5 години да го превърне в най-големия етнофестивал в Северна България.

Ана РАЙКОВСКА