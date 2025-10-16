ендоваскуларна хирургия
Медсестри от МОБАЛ се включиха в Национален форум по съдова и ендоваскуларна хирургия

Галина Георгиева 18 четения 0 Comments

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЙОРДАНКА МИНЕКОВА, СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА МАРИНА САВОВА И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПЕПА ВЪРБАНОВСКА представиха МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на XXIX годишна конференция на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

Те изнесоха презентация на тема „Комплексно лечение на диабетно стъпало – обзор и клиничен случай“, представяйки опита на лечебното заведение и прилаганите мултидисциплинарни подходи при заболяването.

„Работата с пациенти с диабетно стъпало изисква не само медицинска експертиза, но и човешко отношение, постоянство и екипна отдаденост. Всеки успешно излекуван случай е резултат от общите усилия на целия медицински екип“ сподели гл. м.с. Минекова.

Конференцията привлече специалисти от цялата страна, които обмениха опит и обсъдиха съвременните тенденции и иновации в областта на съдовата и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

