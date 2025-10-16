Пет лясковски села и две училища ще се състезават за най-вкусна чорба

Със свои кулинарни щандове във фестивала „Щедрата лясковска земя“ ще се представят участници и от петте лясковски села – Джулюница, Козаревец, Добри дял, Мерданя, Драгижево. Свой щанд ще има, разбира се, и град Лясковец. Свои трапези ще подготвят и учениците от СУ „Максим Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“ от общинския център. На мобилна сцена под наслов „Нашата родна стряха“ участниците от всички населени места ще представят своя щанд и родното си място.

Кулинарните конкурси по време на фестивала са за най-вкусна чорба, вкус и визия на предястие, основно ястие и десерт, домашен хляб и тестени изделия.

Отделни са категориите за етновизия на щанд и цялостно представяне. Те ще бъдат оценявани от професионално жури в състав шеф Мартин Трухчев, шеф Царина Цанева и шеф Пламен Ганчев.

Първенците ще получат награди.

Първият общински есенен фестивал е тази събота, 18 октомври, от 13 часа на пл. „Възраждане“.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.