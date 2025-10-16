Плажът на Янтра се нуждае от почистване, йога къщичката се килна към водата

Плажът на Янтра, който беше залят от придошлата вода на реката, се нуждае от почистване, увери се на място екип на „Борба“. Мястото пострада сериозно от проливните дъждове, въпреки че реката вече се прибра в коритото си.

След валежите районът около бента и ул. „Крайбрежна“ е осеян с наноси и отпадъци, които са довлечени от водата. Има паднали големи дървета. За щастие, пясъкът е запазен, а черупки на големи речни миди са разпръснати навсякъде.

Сериозно пострадала обаче е йога къщичката, която е наклонена. С просто око се вижда, че носещите греди са поддали от напора на водата и вероятно са подкопани. Всички дървета пък са се превърнали в „мрежа“ за наноси и боклуци.

Плажът на Янтра беше възстановен преди няколко години, а фестивалът „48 часа Варуша юг“ го превърна в любимо място за великотърновци. По време на събитието пространството посреща голяма част от мероприятията, а именно йога къщичката се превръща в сцена за изпълнители от различни жанрове. По време на фестивала мястото се изпълва с хора, които са насядали на барбарони или се люлеят на удобни хамаци.

За последното издание на фестивала беше разчистено и второ пространство край реката, което също посрещна събития от програмата.

Така нареченият втори плаж се намира близо до Владишкия мост и също се превърна в атракция за жителите и гостите на Велико Търново. Мястото също пострада от придошлата река.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът