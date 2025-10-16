Повдигнаха обвинение на водач, представил фалшива книжка

Мъж е привлечен към наказателна отговорност за използване на неистински официален документ.

В ОДМВР Велико Търново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316 от НК. В резултат на проведените оперативноиздирвателни и процесуалноследствени действия е установено, че на 19 юни 2025г. в с. Самововдене 50-годишен водач представил свидетелство за управление на МПС, на което бил придаден вид, че е издадено от компетентните органи на Кралство Испания.