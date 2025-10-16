Представят новото художествено осветление на „Асеневци“

Първият етап от новото художествено осветление на паметника „Асеневци“ ще бъде представен на 21 октомври, съобщи Нелина Църова, директор на дирекция „Култура“ в Община Велико Търново.

Към този момент текат проби на осветлението, а към Общината бяха препратени и сигнали, че светлината се отразява в прозорците на отсрещните сгради.

„Оказа се, че свети в прозорците на хората, това ще бъде избегнато, но трябва да се започне отнякъде“, обясни Нелина Църова.

Инициативата за изграждане на художественото осветление е на „Ротари клуб“. Тя беше подкрепена и на Коледния благотворителен бал на кмета на община Велико Търново през декември 2024 г.

Знаковият за Велико Търново и България паметник е открит преди 40 години във връзка с 800 години от въстанието на братята Асен и Петър. Днес композицията е неразделна част от градската среда и представлява внушителен монумент, символизиращ величието на Второто българско царство.

Михаил МИХАЛЕВ