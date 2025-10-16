Рядък златен пръстен отпреди 8 века откриха на Трапезица

Археолози: „Даваме на музея качествени находки, но за съжаление, не ги излагат“

На свят ден, Петковден, екипът на д-р Деян Рабовянов от НАИМ – БАН, филиал Велико Търново, откри изящен златен пръстен при провеждащите се в момента разкопки на Трапезица.

„Той е от много рядък тип, не е някакво масово бижу и представлява халка с пирамидален щит отгоре и вграден камък. „Украсата му е много хубава, с ниело (техника в бижутерията, при която се запълват гравирани участъци от метал с декоративна цел). Това е дамски пръстен от високо качество и на златото, и на обработката. Интересното е, че освен че е представително бижу на дама с по-висок статус, то е от първите десетилетия на XIV век и се обвързва с една от големите жилищни постройки, които ние проучваме до Южната крепостна стена на хълма тази година.

Те са три една върху друга, т. е., това е място с постоянно обитаване и използване. Явно е било много важно за хората на Трапезица тогава, а е и представително – близо до главна улица, до един от площадите, до югозападната порта, до църква № 22 и акропола с нея. Като находка този пръстен наистина е доста рядък. Предполагам, че тепърва, защото сме в средата на проучванията, ще имаме още материали, които си заслужават да бъдат отбелязани“, сподели за „Борба“ д-р Деян Рабовянов.

РАЗКОПКИТЕ НА ТРАПЕЗИЦА ТАЗИ ГОДИНА СА ПРИОРИТЕТНИ И ЗА ТЯХ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 200 000 ЛВ.

Освен неговия екип работи още един, млад екип, ръководен от гл. асистент д-р Стоян Михайлов и Пламен Дойчев. Той проучва източния сектор, където вероятно ще излязат поредица от жилищни сгради, или по-скоро светски комплекс.

Екипът на д-р Рабовянов ще работи до 10 ноември, като интерес за него представляват архитектурните обекти, запазили се между XIII и средата на XV век.

Археологът се радва на находката, но споделя, че не е до късмет, а до това, че работи в столицата на Второто българско царство. Казва, че това, което може да се открие в Търново, много рядко ще се открие другаде. Защото такава е епохата, такова е и времето.

Пръстенът ще бъде почистен от налепите и на база отношенията между институциите ще бъде предаден на Регионалния исторически музей във Велико Търново или ще замине за София. „За съжаление, ние предаваме много и качествени експозиционни материали в РИМ – Велико Търново, но те няма къде да бъдат изложени и повечето остават в хранилищата. Това малко обезценява труда на археолозите, защото е хубаво откритията да се виждат и хората да ги знаят. Отчасти компенсация за това, което казах, е, че очакваме към края на тази година да излезе голям каталог и сборник за Трапезица, отразяващ проучванията през последните 15 – 16 години“, коментира Деян Рабовянов.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. личен архив