Санкции за 70 търговци, нарушили закона за въвеждане на еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи санкции от по 30 000 лв. на търговци, които не са публикували цените на стоките си на интернет страниците си или не са ги предоставили чрез портала „Колко струва“, както изисква Законът за въвеждане на еврото (ЗВЕРБ).

След изтичане на преходния период на 8 октомври 2025 г., КЗП извърши масови проверки, при които 70 търговци не бяха подали изискуемата информация. Впоследствие 30 от тях са изпълнили задълженията си, но въпреки това подлежат на санкции за предишния период.

От Комисията подчертават, че задължението за ежедневно подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., а проверките и глобите продължават. Целта е прозрачност на пазара и защита на потребителите.

БТА