След поисканата й оставка д-р Евгения Недева: „РЗИ няма апаратура за измерване на атмосферни замърсители“

Шефката на здравното ведомството изтъкна, че не бива институциите да бъдат употребявани за политически цели

„УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ НЕ БИВА ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ СЕРИОЗНО И ОТГОВОРНО КЪМ РАБОТАТА СИ, да бъдат употребявани за политически цели и поставени под политически натиск“, гласи част от позицията на директора на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева ден след призива за оставка от депутата проф. д-р Костадин Ангелов.

Ръководителката на местното здравно звено твърди, че РЗИ няма апаратура за измерване на атмосферни замърсители. Обяснява, че инспекцията участва в процедурите по оценка на здравния риск при извършване на екологични оценки на планове и програми и оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения.

Подчертава, че изграждането и експлоатацията на нови и действащи инсталации и съоръжения за промишлени дейности, каквото се явява и предприятието „Кроношпан“, се разрешават след издаването на комплексно разрешително от РИОСВ.

„Според постъпила информация на 08.08.2025г. от РИОСВ при провеждания мониторинг от страна на оператора и от страна на контролния орган РИОСВ, не се наблюдава надвишаване на нормите, съгласно екологичното законодателство. За да се направи оценка на здравния риск от дейността, е необходима да има доказана експозиция на вредни емисии в атмосферния въздух и установени наднормени стойности на атмосферни замърсители.

Независимо от това, изискахме от компетентния орган – РИОСВ да предостави протоколи от проверки и измервания на атмосферния въздух, включително, за замърсители причина за миризми за тригодишен период, както за „Кроношпан“, така и за всички потенциални източници на замърсяване в региона.

Получената днес информация не съдържа данни за наднормени стойности вредни вещества в атмосферния въздух, регламентирани в съответната нормативна база и в комплексното разрешително на „Кроношпан“, както и данни, че има регистрирани превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух за измерените газообразни замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон и ФПЧ10. Няма данни за измервания на общ органичен въглерод, който е показател за наличие на миришещи вещества във въздуха“, казва още д-р Недева.

В своята позиция тя допълва, че вече 10 години е директор на РЗИ. Като представител на институцията напомня, че опазването на здравето на хората е основно задължение и дейност на звеното.

„Убедена съм, че с нашите усилия и добрата съвместната работа и взаимодействие с всички институции във времето, сме доказали това мое твърдение. Познавам и уважавам проф. Ангелов като министър на здравеопазването. Работих под негово ръководство докато областта ни беше изправена пред най-голямото предизвикателство – пандемията от COVID-19. Както тогава, така и сега, стриктно сме следвали законите и указанията на Министерството на здравеопазването“, допълва д-р Недева.

Галина ГЕОРГИЕВА