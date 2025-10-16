Управителят на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев: До дни питейната вода във Велико Търново ще се избистри

До дни качеството на питейната вода във Велико Търново ще бъде нормализирано и тя ще се избистри, пречиствателната станция работи с пълния си капацитет, каза управителят на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев.

След обилните дъждове през миналата седмица в язовир „Йовковци“ са влезли над три милиона кубически метра вода, но тази, която се влива в тръбопровода и преминава през чешмите на домакинствата, продължава да бъде мътна.

Сечта на горите около язовира, продължила десетилетия, е причина за днешната ерозия, затова при обилните валежи освен водата в язовира са влезли и големи маси от кална пръст, подчерта Илиев. Досега такова замътяване на язовира не е било регистрирано. Това е причина да се увеличи товарът в обема на водата, която трябва да премине през пречиствателната станция. Процесът е инертен и избистрянето на водата не може да стане бързо, но е под контрол и скоро ситуацията ще бъде нормализирана, увери Илиев.

По думите му са нужни дългосрочни мерки за предотвратяване на бъдещи подобни процеси, свързани с безводието и качеството на водата. На първо място да бъде забранена изцяло сечта на горите в района на язовира и да се състави план за залесяване. Илиев подчерта, че всяка една институция си върши работата, но мерките са според проблема, който трябва да бъде решен генерално с навременни превантивни действия.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че осъществяват ежедневен мониторинг за качествата на водата.

Резултатите от изследванията на питейната вода от водопроводната мрежа във Велико Търново, Дебелец, Полски Тръмбеш, Поликраище и Присово и други населени места, чието водоподаване е свързано с язовир „Йовковци“, по микробиологични показатели – ешерихия коли и коли форми, отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В хода на пробовземането е измерен остатъчен хлор, чиито стойности са в рамките на допустимите норми.

Към настоящия момент не са установени отклонения в качеството на водата по микробиологични и химични показатели, с изключение на показателя „мътност“, който остава непроменен, уточниха от РЗИ. Институцията продължава да извършва учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци“.

По информация на БТА