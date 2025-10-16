В община Елена започва кампания за снабдяване с минерална вода на нуждаещи се хора

Във връзка с медийни публикации и постъпили сигнали от граждани, които изразяват притеснения относно състоянието на питейната вода на територията на община Елена,

уведомяваме, че към настоящия момент няма официална информация от РЗИ за проблеми с качеството й.

Въпреки това, с цел намаляване на създалото се напрежение и в подкрепа на трудноподвижни лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, Община Елена инициира кампания за снабдяване с минерална вода.

Акцията започва от 20 октомври 2025 г. (понеделник) – нуждаещите се ще получат туби по 10 литра вода.

Заявките ще се приемат:

в селата – при кметовете и кметските наместници по места;

за град Елена – в работни дни от 09:00 до 17:00 ч. на телефон: 0879 101 401.

Разносът на водата за град Елена ще се извършва от служителите на Домашен социален патронаж, а по селата – от кметовете и кметските наместници.

Призоваваме да не се създава излишна паника,

защото е неоснователна, а тези, които имат нужда от съдействие, както и техните близки, да подадат своевременно заявка, за да може помощта да достигне до всеки навреме.

Община Елена остава в готовност да окаже необходимото съдействие на своите жители.