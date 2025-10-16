В петък топло с вечерни валежи, в понеделник се очакват слани, дневните температури почти без промяна

В петък преди обед ще има разкъсана облачност. Следобед облачността ще се вплътнява и снижава и вечерта се очаква да започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 17 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време. Следобед в западния дял ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12 гр., в западния дял малко по-ниска, а на 2000 м ще е около 4 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 31.8 гр. през 1973 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.5 гр. през 1977 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 34 минути и ще залезе в 18 часа и 31 минути.

Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

В събота ще преобладава облачно време. Ще има и слаби валежи от дъжд. Вечерта облачността ще започне да намалява. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. През деня температурите ще се повишат само с няколко градуса и максималните температури ще бъдат между 12 и 14 гр.

В неделя ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, на места и до силен вятър от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8, а максималните ще са между 14 и 16 гр.

В понеделник времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб локален вятър. Минималните температури ще бъдат между 3 и 5 гр., на места и по-ниски. Очакват се слани. Максималните температури ще останат почти без промяна.

Във вторник времето ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Минималните температури ще останат почти без промяна. Максималните температури ще са между 16 и 18 гр.

В сряда ще преобладава облачно време. Ще бъде почти тихо. Температурите ще бъдат без съществена промяна.

В четвъртък времето ще бъде облачно. Ще има и валежи от дъжд. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. Максималните температури ще са между 14 и 16 гр.

Над западните и централни части на Стара планина в петък ще преобладава облачно време. След обед в западния дял ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12 гр., в западния дял малко по-ниска, а на 2000 м ще е около 4 гр.

В събота ще преобладава облачно време. Ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър преди обед от югозапад, а след това от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9 гр., а на 2000 м ще е около 6 гр.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър в неделя от северозапад, а в понеделник от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 8 гр., а на 2000 м ще е около 2 гр.

Във вторник и сряда над планините ще преобладава облачно време. Ще духа слаб до умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10 гр., а на 2000 м ще е около 4.

В четвъртък времето ще бъде облачно с превалявания от дъжд, повече в централния дял. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 13 гр., а на 2000 м ще е около 17 гр.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново