ВТУ инвестира в лаптопи, SMART телевизори, скенери и проектори

Разработват нова система за електронизация на документооборота в Ректората

Великотърновският университет реализира най-мащабната си технологична инвестиция в последните години.

С личната ангажираност на ректора проф. д-р Димитър Димитров е закупено голямо количество съвременна техника, която в идните седмици ще бъде предоставена на всички факултети изцяло в полза на студентите, преподавателите и служителите, съобщиха от учебното заведение.

Те определиха закупената техника като инвестиция в бъдещето. Сред новите придобивки са модерни компютри и лаптопи от ново поколение, SMART телевизори и интерактивни дисплеи, мултифункционални устройства, принтери, скенери и проектори.

„Поставяйки студентите в центъра на всичко, университетът вярва, че качественото образование днес изисква модерна технологична среда. Затова тази инвестиция не е просто обновяване на техниката, а израз на ангажираност към всеки студент и преподавател, за да бъде знанието по-достъпно, ясно и вдъхновяващо. Това е реална стъпка към модернизацията на учебния процес с фокус върху качеството, технологиите и удобството за всички във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, обясниха от ВТУ.

От учебното заведение поясниха, че това е само началото на дигиталната трансформация.

Вече се разработва нова система за електронизация на документооборота в Ректората, както и автоматизирани решения, които ще улеснят административната работа и преподавателската дейност.

„Една от основните точки в управленската концепция на проф. Димитров беше университетът да се развива като технологично обновена, иновативна и конкурентоспособна институция. Днес тази визия вече се реализира на практика. Екипът на Великотърновския университет продължава последователно да обновява учебните зали и лаборатории, защото студентът е и ще остане на първо място. Промените започнаха. А бъдещето вече се случва тук“, казват още от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ