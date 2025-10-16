Във В. Търново ще отбележат Световния ден на хляба със специално събитие

В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВАТА „ОТВЪД ХЛЯБА“ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХЛЯБА.

Събитието ще се състои на 18 октомври в клуб „ТАМ“, а участието е напълно безплатно. По време на мероприятието ще се проведат кулинарни работилници и лекции за здравословно хранене.

В програмата са включени интересни теми като правенето на хляб с квас и различните закваски, видовете брашна и скритата технология зад качественото им производство, отговорното отношение към храната и вредата от хранителния отпадък.

Специално внимание ще бъде обърнато върху това как храната в чинията може да разболява, но също така и да лекува тези, която я консумират.

Гости и лектори на събитието ще бъдат мелница „Евамел“, фондация Mate Kitchen и Милена Стоянова от Кулинарен кът „Здраве“.

„Отвъд хляба“ предразполага съботната разходка на 18 октомври да бъде пълна с полезна храна както за ума, така и за стомаха, а всичко, което може да се чуе и пипне по време на ангажиращите работилнички – една прекрасна основа за полезни хранителни навици в малките деца“, споделят инициаторите на проявата.

Събитието се организира от горнооряховска фурна. Собствениците споделят, че модерното общество е затрупано с достъпна информация, но се оказва парадоксално дезинформирано по теми, свързани с общото здраве и в частност правилното хранене.

„От хляба започва всичко. Събитието е първата ни по-мащабна крачка към постигането на голямата цел, а именно да припомним на хората колко просто е да живееш здравословно – стига само да се храниш информирано“, допълват още организаторите.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.