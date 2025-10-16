Задържаха извършител на серия кражби след като се барикадира в хотелска стая

Прокуратурата ще настоява за постоянен арест на рецидивиста

Извършител на серия от кражби от кафе автомати е задържан в РУ Велико Търново.

Дръзкият апаш бил спипан след поредно посегателство.

На 16 октомври около 02:00 часа 57-годишният криминално проявен и осъждан мъж от Плевен е установен непосредствено след като взломил машина в района на парк “Марно поле” във Велико Търново. От устройството злосторникът задигнал 266 лева.

Минути по-късно униформени влезли в дирите на крадеца. Когато забелязал полицаите, мъжът, който бил отседнал в хотел на центъра на Велико Търново, побързал да се скрие в стаята си и се барикадирал. Наложило се блюстителите на реда да разбият вратата. При задържането му, мъжът оказал съпротива.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал.1 от НК.

При разследването се оказало, че арестуваният е стар познайник на полицията и е многократно осъждан за кражби и грабежи. Последно е съден за кражба в Германия. От септември той се подвизава във Велико Търново. Установено е, че за по-малко от месец гастрольорът е разбил и ограбил 5 кафе автомата и един апартамент в старата столица.

„Лицето е задържано и ще се иска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, увериха от Районната прокуратура във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА