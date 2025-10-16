Задържаха мъж, дал на трима непълнолетни алкохол

Мъж е задържан в РУ Горна Оряховица за престъпление против младежта.

На 15 октомври е получен сигнал от Центъра за спешна помощ за непълнолетно лице, което е опианено с алкохол. Установено е, че в заведение в близост до гимназия в Горна Оряховица 60-годишен жител на с. Върбица предложил алкохолни напитки на три непълнолетни лица. След като опитал от питието 16-годишен младеж се почувствал зле и е откаран в МОБАЛ.

Работата по случая продължава. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.193 ал.1 от НК.