Крими

Задържаха мъж, дал на трима непълнолетни алкохол

БОРБА БГ 7 четения 0 Comments

Мъж е задържан в РУ Горна Оряховица за престъпление против младежта.

На 15 октомври е получен сигнал от Центъра за спешна помощ за непълнолетно лице, което е опианено с алкохол. Установено е, че в заведение в близост до гимназия в Горна Оряховица 60-годишен жител на с. Върбица предложил алкохолни напитки на три непълнолетни лица. След като опитал от питието 16-годишен младеж се почувствал зле и е откаран в МОБАЛ.

Работата по случая продължава. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.193 ал.1 от НК.

Вижте още

Съдът постанови 3 месеца условно за двама румънци, опитали да оберат хотел

БОРБА БГ 173 четения 0

Нощни обирджии отмъкнаха 72 000 лв. от месокомбината в Свищов, хванаха ги за три дни

БОРБА БГ 2861 четения 0

„Муле“ от телефонна измама за 20 000 лева остава в ареста

БОРБА БГ 156 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *