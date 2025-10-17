„Ботев – Дебелец“ привлече треньор, работил 15 години с деца
Треньор с 15- годишен опит в работата с деца се включи в Детско- юношеската школа на „Ботев – Дебелец“. След преминаването на Красен Трифонов на работа на „Локомотив“ /Г. Оряховица/ от клуба в Дебелец реагираха светкавично и си осигуриха услугите на Николай Колев.
Той е създадел на великотърновския клуб „Болярчета“, в който работи с подрастващите вече 15 години. Под негово ръководство и на колегите му в школата отбори на „Болярчета“ са спечелили десетки футболни турнири. Вече няколко поколения момчетата са направили първите си стъпки във футболната игра при Николай Колев, като някой от тях вече са в мъжкия футбол.
Над 120 деца тренират в школата на „Ботев – Дебелец“ на двата добре поддържани терена на стадион „Христо Ботев“, ръководени от треньорите– Стефан Монин, Стефан Стефанов, Бранимир Ботев, Димо Атанасов и Георги Дачев.
