Одобриха 21,6 млн. лева за велоалеи и пешеходна зона край Янтра

Ана Райковска 623 четения 3 коментара

Проектната идея на Община Велико Търново „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територия с неблагоприятни социално-икономически характеристики“, е одобрена окончателно от МРРБ, разбра „Борба“.

Предвижда се да бъде оформена зона за рекреация по новоизградена пешеходна зона „Крайбрежна“ с велоалеи, кътове за отдих и панорамни изгледни площадки.

Не на последно място, превръщайки се в нова транспортна артерия, това ще даде алтернативни начини на придвижване и ще подобри безопасността на пешеходци и велосипедисти в паркова среда.

Общата стойност на проектната идея възлиза на 21 691 000 лева, в това число и 1 млн. лева за дребномащабна инфраструктура. Тя бе одобрена на първи етап, а преди броени дни – окончателно. След това ще се пристъпи към същинската разработка на проектната идея и превръщането й в инвестиционно намерение.

Очаква се крайречната зона „Крайбрежна“, която е дългогодишна мечта на великотърновци, да бъде реализирана за 3 години, като този срок тече от датата на подписване на договор за финансиране.

Ана РАЙКОВСКА

3 thoughts on “Одобриха 21,6 млн. лева за велоалеи и пешеходна зона край Янтра

  • Oправихте центъра и старо военно, алеи ще правите…

    Отговор

  • Масово разпродават хората. Бягат от Търново. Кроношпан трови, водата трови, центъра под всяка критика и въобще има ли обособен такъв. Училищата и градините пълни с некадърни учители „връзкари“ с вопиюща нужда психиатри да ги лекуват. Всички като свински черва навързани. Директори назначени без реални конкурси – поставени лица и никаква прозрачност. Главната на НАП троши автомобил. Заплати най-ниски, а стоки най-скъпи. Палят и секат умишлено горите. Лекарите подкупни, ако не си платиш не те лекуват, чакаш с месеци за час. Охлюва по-бързо стига от „Бърза помощ“. Празници с чалгии и набедени певци. И още куп неща и докога?!

    Отговор

  • Еха, доста пари за крадене! Градът се задъхва от прах, мръсотия, лоши улички, парковете – мръсни – без зелена трева, без един добър обществен паркинг, но е най-важно за управата на града да има крайбрежни места за отдих край занемарената зона около янтра, да има заря, чалга и „фест“ – на всичко! А кварталите- те не са приоритет.

    Отговор

