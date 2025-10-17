Адрес: На село! Стамболов и Борис III се свързват с местно село, в което има два вида транспорт, а християни и мюсюлмани живеят в хармония

В Стамболово се радват на непрестанно водоподаване и нулева престъпност

КИТНО, ЧИСТО И ПРИВЕТЛИВО Е ЕДИНСТВЕНОТО СЕЛО В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, В КОЕТО МОГАТ ДА СЕ ПОХВАЛЯТ С БЕЗПРОБЛЕМНО ВОДОПОДАВАНЕ – СТАМБОЛОВО.

Това красиво място разполага с куп предимства, които го правят особено привлекателно за заселване и макар голяма част от местните да работят в чужбина, винаги накрая се прибират в родния дом. В селото разчитат на два вида транспорт – автомобилен и жп, тъй като си имат гара. Своето очарование към локацията добавя река Росица. Тя протича на 1 км западно и е единствената в Северна България, която в долното си течение вместо на север към Дунав, тече на изток. Според учените това е природно изключение, възникнало след милион години на специфични геоложки процеси. Населението е сформирано от християни и мюсюлмани и заедно доказват, че различните религии не са пречка за живот в мир, хармония и благоденствие.

Старото име на селото е Долни турчета. Броят на жителите от създаването му бележи сериозна амплитуда. От 200 души при възникването своя пик достига през 1950 г. – 1550 души. След това започва намаляване на числеността. Разположено е на равен терен и с площ близо 17 000 кв. м на надморска височина 90 м. На юг и на север се издигат хълмове, които придават допълнителен колорит на природните особености. Лятото в селото е много горещо, а зимата – много студено. Кореняците още помнят как през февруари 2005 г. живакът да показал -30 градуса и тогава измръзнали всички лозя и овошки.

Смяната на името на селото става след Освобождението.

15 години след края на османското робство и след изселването на турците се породила необходимостта старото име да остане в миналото. Тогавашният кмет Драган Драганов предлага селото да се прекръсти на Стамболово и това било утвърдено с указ от 22 февруари 1893 г.

Когато Стефан Стамболов бил министър-председател, дошъл на посещение в селото. В същия ден река Росица била придошла и той наредил да се направи каменен мост над водоема. Осигурил средства, строителни материали и майстори. Мостът станал факт през 1894 г. Съоръжението много приличало на моста на Колю Фичето край Бяла, с тази разлика, че подпорните кули са плътни, а не кухи, както при Бяла. Камъкът пък бил дялан и поставен сводообразно. Така мостът вършил работа цели 100 години. По него се движили коли и каруци, а по-късно и малки и средни трактори с ремаркета. После се напукал, но вместо да бъде реставриран и запазен като архитектурен паметник на мостовото строителство, през 1996 г. той е съборен. На негово място вдигнали нов железобетонен мост.

През следващите години започва сериозно строителство на обществени сгради и модернизация на мястото, за да стигнем до днес, когато спокойно можем да кажем, че Стамболово е образец за добре поддържано село.

В центъра на Стамболово има приветлив площад, който посреща гостите с паметник на загиналите местни жители във войните. Ароматни рози греят от всички зелени площи, а красив кът за отдих с беседка и чешма привлича всеки да поседне и да се полюбува на добре поддържаното пространството. Зад нея има шарена детска площадка с различни съоръжения за игра. Няколко метра по-нататък е сградата на кметството. Две статуи на лъвове на портала на зданието веднага провокират в дошлите уважение към авторитета на българския дух и държавност.

Начело на селото е Атанас Борисов. Той е първи мандат кмет. Казва, че това е родното място на неговите баба и дядо и след спечелването на изборите окончателно се установил в селото. Преди да поеме ръководната длъжност, работил в завод за електродвигатели в Ресен. Там от общ работник преминал през позициите шлосер и стругар и така постепенно се издигнал в работната йерархия. После се преместил в друг завод за части за комбайни, където се трудил, докато жители от селото не му предложили да се кандидатира за кмет.

„Захванах се с борбата да стана кмет. Бяхме двама кандидати и се проведе балотаж, защото на първия тур нито един от двамата не успя да прехвърли 50-процентовата бариера.

Така ме избраха на втори тур. Заварих селото в добро състояние. Вярвам, че трябва да се уважава и надгражда това, което е направено досега. Асфалтирахме улици, направихме ВиК ремонти, обновихме каквото можахме. Сега ремонтирахме и библиотеката, като тази година спечелихме проект за създаване на дигитален клуб в нея. Ще има компютри и много възможности за посетителите“, сподели Борисов.

Кметът твърди, че много държи селото да е чисто и поддържано. И реално наставленията му се спазват стриктно, защото още в 9:00 ч. екипът ни завари няколко работници, които метат и събират отпадъци. Самият той редовно се захваща с подобни дейности и предпочита да е на терен, вместо да седи на топло в кабинета си.

Обясни, че към кметството работят двама души на позиция озеленители и просто е невъзможно да успеят да обхванат нуждите на цялото село.

„Преди година, когато имаше голям сняг и нямахме ток дълго време, всяка сутрин с озеленителните от кметството минавахме през всички самотно живеещи жени да помагаме – дали за цепене на дърва, или за покупки, за всичко, от което имат нужда“, казва Атанас.

В селото живеят 480 души, а лятото стават над 1000. Много от жителите работят в чужбина, предимно в Германия и Нидерландия, и се връщат през отпуските.

„Нямаме никаква безработица. Постоянно пребиваващите се занимават с розопроизводство, като цветята се отглеждат и облагородяват в местни разсадници и се продават в чужбина. Друга част се занимават с отглеждане на плодови дръвчета и декоративни храсти. Третият най-силно залегнал поминък е строителството. Имаме също голям свинекомплекс, който дава много работни места за хора от Стамболово и Михалци. В стопанския двор има доста работници“, сподели Борисов.

Категоричен е, че населението живее в спокойствие, защото от години в селото няма престъпност. На различни места са монтирани камери за видеонаблюдение, а полицията редовно работи за превенцията на всякакъв вид незаконни посегателства.

„Нямаме никакъв проблем с водата. Имаме непрекъснато водоподаване и работим добре с местния водопроводчик. Кладенците ни също са пълни. Въпреки изобилието жителите са много отговорни и не разхищават водата. Пазим си водния ресурс“, категоричен е кметът.

ДРУГА ГОЛЯМА МЕСТНА ГОРДОСТ Е ДЕТСКАТА ГРАДИНА „БУРАТИНО“.

Тя се посещава от близо 50 деца. Още на влизане от мястото лъха спокойствие и безгрижие. Разполага с огромен двор, а на първия етаж, където малчуганите оставят своите връхни дрешки и обувки, има аквариум с рибки. Помещенията, в които пък се провеждат занятия, са оборудвани с модерни мебели, мултимедия и шарени декорации. В детската градина си имат собствена ведомствена пералня, като пространството е организирано в две стаи, за да не се смесват мръсните с вече изпрани завивки и дрешки. Те се преместват чрез специален прозорец, тип портал, който отвежда към помещение със сушилня.

„Има голямо търсене на имоти. Последната продадена къща я купиха за 90 000 лв. Беше необитаема двуетажна постройка и новите собственици веднага започнаха ремонт“, казва Атанас.

В селото има 7 чуждестранни семейства. Повечето са англоговорещи, а една от фамилиите идва от Испания. Те вече са свикнали с местните традиции и бит, като дори взимат активно участие в големия тридневен летен празник на Стамболово.

За културния живот на мястото важна роля играе читалище „Зора 1881“, където се спазват всички обичаи, провеждат се всевъзможни по интерес събития и се подготвят самодейци. В салона пък се правят безплатни кинопрожекции. Филмите се избират след анкета във Фейсбук страницата на читалището.

По думите на кмета в селото има двойно повече празници, защото християни и мюсюлмани съжителстват в мир и сговор. На Великден се раздават яйца и козунаци, а на Байрамите – сладко и месо.

Всяко лято пък има поне по три големи сватби на поляната, като за ползването на терена хората си плащат такса към Община Павликени.

И в този ред на мисли, Атанасов добавя, че местните са изключително отговорни и за внасянето на своите местни данъци.

Третият стълб на българщината – православният храм, обаче има нужда от ремонт. Той се казва „Св. Димитър“.

По думите на кмета вече са подадени документи за кандидатстване за реставрация. Въпреки че за момента е в незадоволително състояние, в църквата има служения, които извършва отец Антоний от Горна Оряховица.

Строежът на черквата започнал през 1881 г. със средства на местните хора и е вдигната още на следващата година под ръководството на майстор Иван Колев. Осветена е от Търновския митрополит Климент на Димитровден.

Хората със собствен превоз докарват камъни и плочи, за да подкрепят святото начинание. Църквата е висока 8 м, дълга 15 м и широка 10 м. Тя не е вкопана в земята и има висок купол. С камбанен звън са известили в миналото обявяването на Балканската война и голямото наводнение преди 86 години.

ИМЕННО ВОДНОТО БЕДСТВИЕ ОСТАВЯ НАЙ-МРАЧЕН ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА СТАМБОЛОВО.

На 29 юни 1939 г. местните преживяват невиждано наводнение. Росица излиза от коритото си и в 6:00 ч. сутринта с бясна сила нахлува в селото. Нивото на водата на места достига 3 метра. Всички пътища за влизане и излизане в Стамболово са блокирани. Водата съсипва първите етажи на къщите и унищожава хранителните запаси за хората. Следобед по военна команда спасителни групи влизат в селото на помощ.

Цар Борис III се явява неочаквано сред народа. Идва, без никой да е предварително уведомен. Обут с ботуши до коленете, посещава съборените къщи. След него пристига и тогавашният председател на Народното събрание. Съседни села събират хранителни продукти за бедстващите, сформира се местен комитет, който раздава провизиите.

За възстановяване на щетите са изразходени 585 177 лв. Две години по-късно цар Борис III отново идва в селото, за да види каквото е направено. В една от новопостроените къщи след наводнението имало сватба и държавникът останал на празненството.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката