Спорт

„Ботев- Дебелец“ привлече треньор, работил 15 години с деца

БОРБА БГ 10 четения 0 Comments

Треньор с 15- годишен опит в работата с деца се включи в Детско- юношеската школа на „Ботев- Дебелец“. След преминаването на Красен Трифонов на работа на „Локомотив“ /Г. Оряховица/ от клуба в Дебелец реагираха светкавично и си осигуриха услугите на Николай Колев. Той е създадел на великотърновския клуб „Болярчета“, в който работи с подрастващите вече 15 години. Под негово ръководство и на колегите му в школата отбори на „Болярчета“ са спечелили десетки футболни турнири. Вече няколко поколения момчетата са направили първите си стъпки във футболната игра при Николай Колев, като някой от тях вече са в мъжкия футбол. Над 120 деца тренират в школата на „Ботев- Дебелец“ на двата добре поддържани терена на стадион „Христо Ботев“, ръководени от треньорите– Стефан Монин, Стефан Стефанов, Бранимир Ботев, Димо Атанасов и Георги Дачев.

 

Вижте още

Резерва буйства след зрелищния мач в Елена, удря рефер с юмрук

БОРБА БГ 492 четения 0

Пълен комплект отличия за В. Търново от шампионата по борба за кадети

БОРБА БГ 567 четения 0

Кръг преди края в Бяла черква отново вдигнаха купата

БОРБА БГ 50 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *