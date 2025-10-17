Дългогодишен началник на полицията в Елена вече оглавява РУ – Полски Тръмбеш

Със заповед на главния секретар на МВР Мирослав Рашков главен инспектор Тодор Тодоров поема ръководството на полицейското управление в Полски Тръмбеш.

Досега той оглавяваше РУ -Елена, но е преназначен. Новият началник бе представен пред състава на управлението от директора на ОДМВР – В. Търново, старши комисар Димитър Машов.

Главен инспектор Тодоров наследи на поста главен инспектор Красимир Христов, който през септември напусна системата на МВР.

Тодор Тодоров постъпва като редови полицай в РУ – Полски Тръмбеш, през 1994 г.

През 2002 г. става младши районен инспектор в същото полицейско управление, три години по-късно израства в районен инспектор. През 2009 г. постъпва на работа в РУ В. Търново като полицейски инспектор.

През 2012 г. временно е назначен на длъжността началник на полицейския участък в Ресен, а две години по-късно оглавява полицейския участък в Балван. През 2015 г. е назначен за началник на полицията в Елена.