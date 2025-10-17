ГЕРБ не иска избори, заяви председателят на партията Бойко Борисов

Партията не иска избори, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов след заседание на Изпълнителната комисия с министри, депутати и кметове.

По думите му, след докладите на областните ръководители и депутати станало ясно, че никой, включително ГЕРБ, не желае предсрочен вот.

„В рамките на нашия мандат постъпихме отговорно и направихме правителство – петото, което сглобяваме. Всяко става все по-сложно“, каза Борисов и припомни „сглобката“ с ПП-ДБ и последвалото участие на ДПС.

Той отново коментира договора с турската компания „Боташ“, по който според него „всеки ден 1 050 000 лв. заминават за Турция без насреща да има нищо“.

Борисов засегна и кризата с боклука в София, която по думите му е „затихнала“ и е била „активно мероприятие“ за насочване на общественото недоволство.

Междувременно парламентът не заседава трети ден заради липса на кворум. В залата се регистрираха едва 53 депутати при нужни 121. Лидерът на ГЕРБ вече обяви, че формацията му няма да осигурява кворум.

БТА