Горна Оряховица инвестира 5 млн. лева в площадка за едрогабаритни отпадъци

След положително становище от страна на регионалната екоинспекция, проектът на Община Горна Оряховица за изграждане на площадка за разделно събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци вече има и строително разрешение.

Това съобщи зам.-кметът инж. Анелия Христова.

За изграждането на депото ще се търси финансиране по Програма „Околна среда“. Избраният и съгласуван с компетентните институции терен се намира в Източна промишлена зона на града, в района на бившият Домостроителен комбинат.Бъдещата площадка за събиране, временно съхранение и третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци ще се простира на площ от 25,6 дка. Прогнозната стойност на проекта е около 5 млн. лв, което включва обособяване на площадки за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци по вид.

Площадките ще бъдат заградени, ще се изградят навеси, ще бъде инсталирана трошачна машина за строителни отпадъци, автоматична везна, битова сграда за персонала и други изискващи се по закон съоръжения, както и множеството обезопасителни и укрепителни строително-монтажни дейности.

Очакванията са изграждането на общинската площадка да започне още следващата година, макар и поетапно, каза инж. Анелия Христова.

При минимални за гражданите цени там ще могат да се изхвърлят различни видове отпадък, в това число излезли от употреба мебели и автомобилни гуми. Плановете на местната управа са подобни площадки да се проектират и изградят и в по-големите населени места от общината, обясни зам.-кметът инж. Христова.В момента едрогабаритни и строителни отпадъци се извозват до регионалното депо в с. Шереметя, като Община Горна Оряховица заплаща таксата за депониране, вместо жителите, а те си осигуряват транспорта.

Дългосрочната цел на общинското ръководство е да се ликвидират микросметищата, които се образуват, най-вече в летния сезон, а в същото време да се намали количеството отпадък, извозвано до регионалното депо в Шереметя, което ще намали разходите по депониране.

