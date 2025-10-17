Младежки театър с хора с увреждания създават в Лясковец

В Лясковец създават театрална трупа, която да даде поле за творчески изяви на младите хора и хора с увреждания в общината, които искат да се занимават с това изкуство.

Тази трупа се предвижда и да е в основата на театрален фестивал, като амбицията на общинското ръководство е той да се наложи не само на местно и регионално, но и на национално ниво. Фестивалът ще се превърне в ежегодно събитие в културния календар на Лясковец. НЧ „Напредък – 1870“ ще бъде оператор, чрез който Общината ще изпълнява своята културна политика.

Тези дейности в сферата на културата са възможни благодарение на спечеления и получил финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост проект на Община Лясковец „Младежка театрална сцена Лясковец – новият глас на малките общини“. През септември тази година бе създаден Общински фонд „Култура“, Общината кандидатства пред Националния фонд „Култура“, при което тя получава 71 591, 59 лв., а съфинансирането е в размер на 17 897, 90 лв.

Пряка целева група ще бъдат млади хора на възраст 14-29 г. с интерес към театралното изкуство, както и младежи и възрастни с увреждания, които желаят да участват в театралния процес като актьори, помощници по сцената или в техническия екип.

Със създаването на новия културен продукт ще бъдат приобщени младежи и уязвими граждани на община Лясковец към обществения живот, ще се работи в посока намаляване на дискриминацията и подкрепа на равенството и социалното включване.

Не на последно място, с този проект Лясковец ще стъпи трайно на националната театрална сцена.

Ана РАЙКОВСКА