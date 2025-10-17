велоалеи
Одобриха 21,6 млн. лева за велоалеи и пешеходна зона край Янтра

Ана Райковска 114 четения 0 Comments

Проектната идея на Община Велико Търново „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територия с неблагоприятни социално-икономически характеристики“, е одобрена окончателно от МРРБ, разбра „Борба“.

Предвижда се да бъде оформена зона за рекреация по новоизградена пешеходна зона „Крайбрежна“ с велоалеи, кътове за отдих и панорамни изгледни площадки.

Не на последно място, превръщайки се в нова транспортна артерия, това ще даде алтернативни начини на придвижване и ще подобри безопасността на пешеходци и велосипедисти в паркова среда.

Общата стойност на проектната идея възлиза на 21 691 000 лева, в това число и 1 млн. лева за дребномащабна инфраструктура. Тя бе одобрена на първи етап, а преди броени дни – окончателно. След това ще се пристъпи към същинската разработка на проектната идея и превръщането й в инвестиционно намерение.

Очаква се крайречната зона „Крайбрежна“, която е дългогодишна мечта на великотърновци, да бъде реализирана за 3 години, като този срок тече от датата на подписване на договор за финансиране.

