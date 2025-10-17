Петър Караангелов и Стивън Стоянчов са на линия за мача на етърци с „Беласица“ /Петрич/
„Етър ВТ “ приема „Беласица“ /Петрич/ във възлов мач от 12-ия кръг на Втора лига. Срещата е в събота от 18:00 часа на стадион „Ивайло“. Главен съдия е Димо Димов с асистенти Месут Ахмедов и Цветан Горанов, четвърти е Христо Минчев, а съдийски наблюдател – Николай Петров.
В дерби на дъното се превърна срещата с оглед на досегашното представяне на двата тима. Етърци нямат победа от пет мача насам (два равни и две загуби за първенство плюс още една за купата), а единствената им победа за този сезон е в дербито с „Локомотив“ в Горна Оряховица. Това свали отбора точно над чертата на изпадащите – 14-а позиция с 8 точки, пред „Марек“ и „Спортист“ (Своге) с по 7.
Съперникът „Беласица“ пък е последен с 4 точки, като няма записана победа досега. Петричани обаче играят по-добре като гости и са взели три ремита в шестте си гостувания. Допълнителна интрига е фактът, че „комитите“ са водени от доскорошния треньор на „Етър ВТ“ Живко Желев, който прекрасно познава качествата на отбора.
„Виолетовите“ нямат кадрови проблеми с наказани и контузени футболисти и се готвят да спрат пропадането в класирането с необходимата победа. След контузия се завръща Петър Караангелов, който ще излезе срещу родния си тим. От лагера на националния отбор България U19 пък се прибра нападателят Стивън Стоянчов, който също пропусна мача във Видин.
Билетите за предстоящото домакинство на „Етър ВТ“ срещу „Беласица“ вече са в продажба в Eventim.bg. На касите пред стадиона те ще се продават от 16:30 часа утре. Входовете на стадион „Ивайло“ ще бъдат отворени от 17 ч. Цените на билетите са по 10 лв., като децата до 10 години влизат безплатно, но с придружител.
