Повдигнаха обвинение на жена за деклариране на лъжливи данни

Жена е привлечена към наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

По водено в ОДМВР Велико Търново досъдебно производство е установено, че на 4 юли 2024г. 21-годишна жителка на с. Петко Каравелово е потвърдила в писмена декларация пред служител на група БДС, че е загубила шофьорската си книжка във Велико Търново.

При проверка се оказало, че свидетелството за управление на МПС е било подменено в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Извършителката е привлечена като обвиняема за извършено престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК.