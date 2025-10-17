Крими

Пътничка пострада при катастрофа между две коли

Пътнотранспортно произшествие е регистрирано в РУ Павликени.

На 16 октомври в 10:35 часа на третокласен път е станала катастрофа между лек автомобил „Субару Джъсти“, управляван от 66-годишен мъж от с. Караисен, който загубил контрол над возилото и се забил в насрещно движеща се кола „ Форд Мондео“.

Пострадала е 62-годишна  пътничка в субаруто. Тя е с разкъсно-контузна рана на главата, освободена от ФСМП – Павликени за домашно лечение без опасност за живота.

Пробите за алкохол на водачите са отрицателни. Произшествието е обработено по административен ред.

