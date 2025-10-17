Само с 19 000 лв. от дарители и собствени пари обновиха вътрешността на читалище „Надежда“

Направиха гримьорна и читалня

Само с 19 000 лв. собствени средства от дарители и доброволен труд обновиха и преобразиха вътрешните пространства във великотърновското читалище „Надежда“.

Без обществени поръчки и с много желание културната институция придоби нов облик. В летните месеци работещите в читалището са направили чудеса.

Читалня, нова изложбена зала, гримьорни, реновирани фоайе и камерна зала са само част от свършената работа с минимални средства.

„Целта ни е да създадем много по-благоприятна и по-добра среда за работа и занимания на местната общност, която ползва базата. Дейностите са направени изцяло със собствени финансови средства на читалището, а хората от институцията даряваха своя доброволен труд почти ежедневно във всички дейности. Ремонт, особено в библиотечната част, не бе правен от 60-те години на миналия век. Не бе приятна обстановката не само за хората, които идват, но и за работещите тук“, сподели председателят на читалището Боряна Маринова.

Именно в библиотечната част вече има обособена читалня, която прилича на домашната среда. Специален шарен кът е обособен и за най-малките читатели.

В читалището е подновена камерната зала, която често се ползва за различни репетиции и мероприятия. Тя е с нов подиум и нови завеси. В НЧ „Надежда -1869” вече има и изложбена зала, в която преди дни беше открита първата експозиция. А новите гримьорни са приветливи и във винтидж стил.

Успешна година за изпълнение на проектите отчете секретарят на институцията Виолета Белчева.

„Направихме Фестивала на приложното изкуство, до месец приключваме проекта театрален спектакъл „Преплетени вълшебства“ по приказките на Николай Райнов. Спечелихме финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост на проекта „Сцена на мечтите“, който е детски фестивал и включва шест ателиета, вокал, сценична реч и танци с водещ Ники Априлов, а концертът ще бъде в края на месец февруари в навечерието на 1 март – Деня на самодееца“, каза Белчева.

Михаил МИХАЛЕВ