Социална шефка лично предупреди възрастни в Самоводене за възможните измами след приемането на еврото

Галина Георгиева

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОТ ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ И ЗЛОУПОТРЕБИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА ЕВРОТО КАТО ОФИЦИАЛНА валута у нас, информира възрастни хора началникът на дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, Мая Пешева -Владкова.

Това се случи по време на среща в сряда в клуба на инвалида и пенсионера „Родолюбец“ в Самоводене. Участие взе и гл. инспектор Петър Петров от РУ на МВР – Велико Търново.

Целта на срещата бе да се осигури по-добра информираност и координация между институциите с оглед защита на гражданите и недопускане на неправомерни действия по време на прехода.

Темата с преминаването към новата валута продължава да провокира въпроси сред най-възрастните лица в населението. Основните тревоги са свързани със затрудненията при разплащане заради евентуални злоупотреби при връщане на ресто и фалшиви банкноти.

