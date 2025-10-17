Величието на Асеневци
Култура

Театралният спектакъл „Величието на Асеневци“ се възражда на площада пред Царевец с конница и реанактори

Михаил Михалев 22 четения 0 Comments

Театралният спектакъл „Величието на Асеневци“ ще бъде представен на 25 октомври от 19.00 часа. Арена на постановката ще бъде площадът пред Царевец, а крепостта ще бъде естествен декор за актьорите.

Спектакълът на практика се възражда, след като беше създаден преди 5 години и представен в разгара на ковид пандемията. Това беше и причината той да бъде наблюдаван от много малко зрители. Затова на 25 октомври ще бъде своеобразна втора премиера.

„Тогава имаше много ограничения и спектакълът пострада от внезапните заболявания и на участниците. Имаше малко публика, почти никой не успя да го види. Този път имахме време да бъдат доработени драматургията и сценария. Затова смятаме, че ще се получи нещо много силно и впечатляващо“, обясни директорът на дирекция „Култура“ в Общината Нелина Църова.

Освен актьори от МДТ „Константин Кисимов“ в спектакъла се включват и исторически реанактори от цяла България, които ще бъдат във Велико Търново за изграждане на средновековен лагер на Царевец. В спектакъла ще има и истинска конница.

Той се осъществява във връзка с 840 г. от въстанието на Асен и Петър, а от Община Велико Търново са убедени, че зрителите ще останат доволни от видяното.

Михаил МИХАЛЕВ

Сн. Ростислав Грънчаров

Вижте още

Празникът на яйцето Павликени

Рок, кулинарно творчество и много атракции предлага Празникът на яйцето в Павликени

Галина Георгиева 1219 четения 0

Битката при Клокотница оживява в обновения Музей на силиконовите фигури

БОРБА БГ 422 четения 1
3D мапинг

Шампион в 3D мапинга създава визуализацията на мюзикъла „Дракула“ във великотърновския театър

БОРБА БГ 83 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *