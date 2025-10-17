„Търново рънс“ организира акция за почистване на дъбовата горичка зад бившия Пионерски дом

След множеството акции за почистване от боклуци на популярни и видими места във Велико Търново, „Търново рънс“ насочва вниманието към дъбовата горичка с десетки дървета зад бившия Пионерски дом. По наблюдение на Калин Василев там също е пълно с отпадъци.

Акцията е тази събота, 18 октомври, от 14 часа, а сборният пункт е стъпалата на Областния информационен център и автобусната спирка срещу стадиона.

„Търново рънс“ осигурява ръкавици и чували, от търновци се очаква активно включване.

Събраните десетки бутилки и кенчета ще се извозят до автоматите за рециклиране, а събраните пари ще бъдат дарени на БЧК.

При дъждовно време акцията може да бъде отложена.

Ана РАЙКОВСКА