Ученичка от В. Търново получи наградата си за спечеления конкурс „С очите си видях бедата“

Дванадесетокласничката Моника Тодорова от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ получи своята награда от спечеления през лятото международен конкурс „С очите си видях бедата“ на специална церемония в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, която се състоя на 13 октомври.

Нейната рисунка впечатли журито във възрастовата категория от 14 до 18 години. Тя е изобразила младо семейство сред руини от сгради в трогателна прегръдка. По този начин е показала колко важно е да бъдат опазени животът и здравето на хората в критични ситуации.

Моника се пребори с конкуренция от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа и личностно развитие, а до финалния етап на надпреварата бяха допуснати 546 талантливи художници от цялата страна.

Ръководител на Моника през последните пет години в гимназията е Даниела Петрова, която е старши учител по практическо обучение.

„Един доказано успешен екип, донесъл на нашата гимназия много престижни награди в света на изкуството“, споделиха по повод връчената награда от ПГСАГ „Ангел Попов“.

На тържествената церемония по награждаването официални гости бяха инж. Стоян Тошев – зам.-министър на земеделието и храните, гл. комисар Александър Джартов – директор на ГДПБЗН, ст. комисар Любомир Баров – зам.-директор на ГДПБЗН, ст. комисар Веселин Гетов – директор на СДПБЗН, Николай Николов – съветник на министъра на вътрешните работи, и Татяна Досева – директор на Национален дворец на децата.

Михаил МИХАЛЕВ