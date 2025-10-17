Темида

ВСС с процедура за избор на шеф на Апелативна прокуратура – Велико Търново

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Решението на Прокурорската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС, предложения се приемат в едномесечен срок от датата на обнародването.

От 1 март 2024 г. на длъжността изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, беше назначен Светослав Калчев.

