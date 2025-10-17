Ясно е кой спечели обществената поръчка за доставка на „умни“ гривни за болни и възрастни

А1 Е ПОБЕДИТЕЛЯТ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за предоставяне на цялостно решение за дистанционни телекеър услуги. Всъщност фирмата беше и единственият кандидат по процедурата, като предложи оферта за 127 415 лв. без ДДС, при прогнозна стойност 127 500 лв. без ДДС. От компанията са заявили желание за авансово плащане на 20% от сумата.

Предстои сключване на договор, който урежда компонентите по обществената поръчка. От А1 трябва да осигурят 17 индивидуални устройства за дистанционно събиране на физиологични данни.

Пособията ще проследяват не само основни жизнени показатели, но и местоположение и настъпили промени в позицията на тялото, например падане.

Ще бъде предоставена специализирана платформа, достъпна чрез уеб браузър, за приемане, събиране и визуализация на данни, получени от извършени измервания от устройствата, която да предоставя достъп на служителите на центъра за дистанционно обслужване до потребителски бази данни, отчети и регистри за спешни повиквания.Ще има център за дистанционно обслужване, който представлява организирано звено за денонощно съдействие, включващо задължително и медицински специалисти.

Ще се осигури непрекъсваема комуникационна свързаност, включваща мобилна гласова и интернет услуга, предоставена чрез инсталирана в устройството SIM карта.

Телекеър устройствата, платформата за наблюдение и комуникационна свързаност ще бъдат обезпечени с финансиране за срок две години.

Галина ГЕОРГИЕВА