Засякоха водач с 2,75 промила алкохол да кара неизряден мотопед

Задържаха пиян водач да кара неизряден мотопед. На 16 октомври около 16:20 часа в село Ресен е спрян мотопед без поставена регистрационна табела, неустановена марка и модел.

Тестът с техническо средство на 38-годишения водач констатирал концентрация на алкохол от 2,75 промила.

Мъжът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Установено е също, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред. Извършителят е задържан за срок от 24 часа.

В РУ Велико Търново е образувано БП за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

