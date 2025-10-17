Жители на Свищов организираха протестно автошествие срещу изсичането на гора

Жители на Свищов се събраха на протестно автошествие срещу изсичането на гората в квартал „Симеон Ванков“ в крайдунавския град. Организатор на протеста е Инициативен комитет „Спрете изсичането на Свищовска гора“.

Жителите на квартала имат опасение, че предвиденото изграждане на възлова станция и електрическа подстанция на метри от жилищните им блокове ще има опасно влияние върху здравето на хората.

Според тях мястото е под наклон и при изсичане на гората има опасност от образуване на свлачища. Протестиращите уточниха, че вече е имало активирано свлачище до Средно училище „Цветан Радославов“, което намира до блок 1 на квартала и е възникнало в резултат на строителна дейност.

„Ние сме против да се изгражда възлова станция и електрическа подстанция в гората, която е защитена зона по Натура 2000“, каза за БТА Ваньо Иванов, който е председател на инициативния комитет.

Изпратихме възражение до председателя на Общински съвет – Свищов, областния управител на Велико Търново, омбудсмана на Република България, министъра на околната среда и водите. Изготвяме и подписка, в която до момента са се включили около 200 души, обясни Пламен Гачев, член на инициативния комитет.

В автошествието, което започна от ул. „Симеон Ванков“, се включиха близо 50 коли, които преминаха през ул. „Патриарх Евтимий“, площад „Свобода“, площад „Алеко“, и продължиха обратно по улица „Петър Ангелов“ до началната точка.

