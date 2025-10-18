Почетоха началника на пожарната в Павликени инж. Ваньо Джамбазов за юбилея му

60 години навърши на 18 октомври началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Павликени гл. инспектор инж. Ваньо Джамбазов. Наред с това във вчерашния ден той официално обяви пенсионирането си.

Кметът инж. Емануил Манолов му благодари от името на цялата общественост на община Павликени за дългите години служба и му пожела здраве, спокойствие и много радост в дните, които предстоят.

Инж. Джамбазов бе удостоен с почетен плакат на Община Павликени за 35 години служба в името на нашата безопасност.

„Този ден е посветен на един човек, който отдаде 35 години от своя живот на една от най-благородните професии – пожарникарската: да помага, да защитава, да спасява. А 28 години така ръководеше Районната служба, че дори огънят го беше страх от него!

Господин Джамбазов, Вие сте от онези хора, които живеят с работата си, защото пожарникарската професия е призвание. Под Ваше ръководство службата в Павликени се превърна в символ на сигурност, на бърза реакция и човечност – институция, на която всеки може да разчита в труден момент.

Благодаря Ви за доброто партньорство с Община Павликени, за доверието, за открития диалог и за всички съвместни инициативи през годините!”, обърна се към юбиляра кметът.

По време на изпращането му, в знак на уважение и благодарност приветствия поднесоха представители на институции, колеги, приятели, с които инж. Джамбазов е работил рамо до рамо през годините.

Благи думи отправи и кметът на община Сухиндол – инж. Пламен Чернев.

Ана Райковска