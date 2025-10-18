От Северноцентралното държавно предприятие опровергаха шефа на „ВиК Йовковци“ за калната вода в чешмите
НЯМА ПОГОЛОВНА СЕЧ В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В ЗОНИТЕ НА ЯЗ. „ЙОВКОВЦИ“ И ВОДОСБОРА НА Р. ВЕСЕЛИНА, категорични са горските.
Във връзка с тиражираните в медийното пространство твърдения за поголовна сеч в санитарно-охранителните зони на яз. „Йовковци“ и водосбора на река Веселина, Северноцентралното държавно предприятие уведомява населението, че такава сеч не е извършвана в държавни гори. Така те опровергаха шефа на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев, който посочи именно поголовната сеч като причина за мътността на водата в чешмите в цялата област, която се наблюдава от десетина дни.
Санитарно-охранителна зона III (СОЗ III) на язовир „Йовковци“ е с площ 15 683,4 хектара и е разположена на територията на Държавните горски стопанства (ДГС) Буйновци и Елена и включва част от водосбора на река Веселина и нейните притоци.
Тази концепция отразява най-съвременните схващания за природосъобразно лесовъдство и е особено подходяща при управление на гори със специални функции, каквито са водоохранните, при което се избягва изсичането на голи площи и вместо това се фокусира върху поддържането на непрекъснато покритие на площта с дървостой. Този подход насърчава разнообразие от дървесни видове и възрасти, създавайки по-устойчива екосистема.
В периода 1987-2025 г. се наблюдава огромно увеличаване на площта на горите в СОЗ III на яз. „Йовковци“ поради намаляло земеползване.
Северноцентралното държавно предприятие призовава заинтересованите страни да обърнат внимание на значителното влияние на глобалното затопляне върху намаляването на отточните води на река Веселина.
Общодостъпните данни подкрепят тази връзка чрез няколко ключови наблюдения:
- – През последните 45 години в района на СОЗ III се отчита положителна температурна тенденция, което означава, че климатът става все по-топъл.
- – За същия период валежите в региона показват устойчиво намаляване.
- – В санитарноохранителните зони на язовир „Йовковци“ се наблюдава увеличаване на броя на топлите месеци, както и удължаване на периодите на суша. Тези промени ясно отразяват въздействието на глобалното затопляне, свързано с климатичните изменения.
Северноцентралното държавно предприятие категорично осъжда порочната практика за изнасяне на обвинения в публичното пространство, в които липсва ясна конкретика както по отношение на фактите, така и към кого са насочени обвиненията.
Тенденциозното разпространение на такъв тип манипулативни твърдения с цел оправдание и прехвърляне на отговорността действа силно демотивиращо на работещите служители в горските стопанства. По този начин необосновано се подронва авторитета на служителите в горския сектор, същите служители, които в изпълнение на задълженията си за защита на българската гора ежедневно биват подложени на дръзки нападения от бракониери и рискуват живота си в борбата с горските пожари.