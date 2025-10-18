Д-р Диана Митева представлява страната ни при официалното вписване на българското градинарство в културното наследство на Унгария

Д-р Диана Митева и доц. Николай Вуков представляваха България на тържествената церемония за вписване на българското градинарство в регистъра за нематериално културно наследство на Унгария.

Това е признание за нашите градинари гурбетчии на международно ниво и дава право на България, ако унгарците са съгласни като втора държава, вписала традицията, да предложи българското градинарство да стане част от световната листа на ЮНЕСКО.

Д-р Митева бе поканена специално като задълбочен изследовател по темата, а и по неин проект бе обновен единственият на Балканите Музей на гурбетчийското градинарство в Лясковец.

А доц. Николай Вуков присъства като представител на България в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО.

Тържествената церемония бе на 17 октомври в етнографския Сканзен музей – Сентендре, най-големият музей на открито в Унгария.

Д-р Естер Чонка-Токач, директор на Дирекцията за нематериално културно наследство и Анита Киш-Хеджи, държавен секретар в Министерството на културата и иновациите на Унгария връчиха удостоверението на председателя на Българското републиканско самоуправление Данчо Мусев и на председателя на Дружеството на българите в Унгария Димитър Танев, подали предложението. На празника присъства и Симеон Варга – дългогодишен застъпник на българите в унгарския парламент.

Церемонията завърши с шопски танц, изпълнен от танцов състав, ръководен от Данчо Мусев, след което всички се хванали на голямо българско хоро. Самият председател на Българското републиканско самоуправление е от трето поколение българи в Унгария, с корени в Поликраище.

„За мен бе чест и гордост да присъствам на този исторически акт. А и ме води и личен момент – аз също съм потомка на градинар гурбетчии. Прапрадядо ми Димитър Иванов Инков от Самоводене също е работил в Унгария. Подарих макет на типична къща в Лясковец, принадлежала на едни от първите семейства гурбетчии.

Поръчала съм за подарък на музея макет на колелото на долапа. Това е водно колело, задвижвано от животинска тяга, с помощта на което водата се издига на повече от 10 метра над водоизточника.

Системата за поливане на зеленчуците е измислена от лясковските градинарите гурбетчии.

Много ме впечатли фактът, че в този музей на открито „Сканзен” са подарили пространство, на което българите в Унгария могат да направят градина. Водиха ме на обиколка, за да видим по какъв начин това може да се случи. Освен това, ще има и музей на градинарството, аз съм поканена да участвам в екипите и на двата проекта.

Българската общност в Унгария пази традициите, сънародниците ни много са се ентусиазирали от създаването на наша музейна сбирка и даряват експонати кой каквото притежава – градинарски инвентар, снимки. В момента върви силна дарителска кампания”, сподели за „Борба” д-р Диана Митева.

Ана Райковска

Сн. личен архив