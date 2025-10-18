Фестивалът на житената питка в Стражица отдава почит на родения в града Ангел Каралийчев

Младшият експерт в Дирекция „Спорт и младежки дейности“ в Община Стражица Деница Иванова каза пред БТА, че това е

13-то издание на Фестивала на житената питка, който е посветен на Деня на хляба – 16 октомври.

Тя допълни, че районът е селскостопански и има зърнопроизводство, а също така празникът е свързан и с творчеството на големия български писател – родения в Стражица Ангел Каралийчев, и неговата приказка за житената питка.

Марина Николова, младши експерт в Дирекция „Проекти и програми“ в Община Стражица, коментира, че младите хора все повече се ангажират с подобни празници и към пренасянето на българските традиции напред във времето.

Тя каза, че

питката е една от емблемите на страната ни

и приготвянето й е едно от основните умения, които всяка домакиня трябва да притежава и да предава на децата си.

Жителите и гостите на Стражица ще имат възможността да опитат разнообразни вкусотии, а по-смелите да се включат и в кулинарен конкурс.

От Разлог, за да сготви вкусни гозби и да разкаже интересни истории, ще пристигне

познатата от телевизионния екран и различни фестивали Баба Дешка.

Специален гост ще е и шеф Царина Цанева.

За децата организаторите от Общината и местното Народно читалище “Развитие 1895” са подготвили куп атракции с професионални аниматори, група „Пеещи камбанки“, лабиринт от слама и възможност за снимка с пони, а маг Теос ще покаже на малки и големи своите вълшебства и илюзии.

За любителите на музиката и народните танци на сцената ще излезе фолклорната изпълнителка Петя Панева, а за всеки, който иска да си купи нещо ще има базар на местни занаятчии и производители.

Ежегодното събитие ще е на Градския пазар, където вече са разположени сцената, шатрите и различните кътове.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков