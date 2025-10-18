Фестивалът на житената питка в Стражица отдава почит на родения в града Ангел Каралийчев
Младшият експерт в Дирекция „Спорт и младежки дейности“ в Община Стражица Деница Иванова каза пред БТА, че това е
13-то издание на Фестивала на житената питка, който е посветен на Деня на хляба – 16 октомври.
Тя допълни, че районът е селскостопански и има зърнопроизводство, а също така празникът е свързан и с творчеството на големия български писател – родения в Стражица Ангел Каралийчев, и неговата приказка за житената питка.
Марина Николова, младши експерт в Дирекция „Проекти и програми“ в Община Стражица, коментира, че младите хора все повече се ангажират с подобни празници и към пренасянето на българските традиции напред във времето.
Тя каза, че
питката е една от емблемите на страната ни
и приготвянето й е едно от основните умения, които всяка домакиня трябва да притежава и да предава на децата си.
Жителите и гостите на Стражица ще имат възможността да опитат разнообразни вкусотии, а по-смелите да се включат и в кулинарен конкурс.
От Разлог, за да сготви вкусни гозби и да разкаже интересни истории, ще пристигне
познатата от телевизионния екран и различни фестивали Баба Дешка.
Специален гост ще е и шеф Царина Цанева.
За децата организаторите от Общината и местното Народно читалище “Развитие 1895” са подготвили куп атракции с професионални аниматори, група „Пеещи камбанки“, лабиринт от слама и възможност за снимка с пони, а маг Теос ще покаже на малки и големи своите вълшебства и илюзии.
За любителите на музиката и народните танци на сцената ще излезе фолклорната изпълнителка Петя Панева, а за всеки, който иска да си купи нещо ще има базар на местни занаятчии и производители.
Ежегодното събитие ще е на Градския пазар, където вече са разположени сцената, шатрите и различните кътове.
Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: Николай Венков, архив