Откриха паметна плоча на полковник Петко Попганчев, преминал със самолет под Стамболовия мост

Прочутият летец беше обявен за почетен гражданин на Сухиндол

Паметна плоча по случай 120 години от рождението на аероинженер Петко Попганчев беше открита в родния му град Сухиндол. Събитието беше ознаменувано с празнични фойерверки и почетен караул от Висшето военновъздушно училище „Г. С. Раковски“.

Строят беше приет от началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски.

Сред официалните гости бяха

народният представител Мариана Бояджиева, съветникът на президента по сигурността и отбраната Илия Милушев, зам.-кметът на Павликени Анастасия Вачева, зам.-кметът на Горна Оряховица Даниел Божанков, зам.-началникът на НВУ „Васил Левски“ полковник Иван Йонков, бригаден генерал Иван Маламов, генерал-майор Тодор Дочев, полковник Ганчо Душков, представители на различни институции, общественици и близки роднини на полковник Петко Попганчев.

Плаща на плочата смъкнаха кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, народният представител Мариана Бояджиева и дъщерята на големия български летец Надежда Попганчева.

В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя, а новата плоча беше осветена отец Христо. Тя се намира в парка, носещ името на аероинженер Петко Попганчев, а инж. Пламен Чернев припомни част от славните подвизи на летеца.

„Невероятен човек, стратег, мислител. Човек, който беше надживял времето си според неговите анализатори и колеги. Човек, който можеше всичко, с всички над 130 самолета, с които летеше. Ние, неговите наследници, трябва да си спомняме за такива личности“, каза инж. Пламен Чернев.

С поздрав към всички се обърна и народният представител Мариана Бояджиева, която изтъкна заслугите на инж. Чернев за опазване на историческото минало в общината. Тя представи и исторически подробности за преминаването на Попганчев под Стамболовия мост.

„Днес си спомняме за Петко Попганчев, защото той е легендарно име в българската авиация. Поставил е 5 абсолютни републикански рекорда. Неговите съвременници го описват като човек с изключителна физическа издържливост. Много хора още от деца са чували за неговия изключителен подвиг- да премине под Стамболовия мост. Никой не повтаря повече този подвиг, но това е символ на българския дух и любов към българското самолетостроене“, обърна се към всички Мариана Бояджиева.

Силни думи за аероинженер Петко Попганчев и неговото дело каза и сержант Елена Иванова от Висшето военно въздушно училище „Г. С. Раковски“.

„Той не е просто име в българската авиация. Той е символ на творческия устрем и на онази безгранична вяра, че българинът може да лети не само във въздуха, но и в мисълта“, каза сержант Иванова.

Спомени за своя дядо разказаха и внучките на прочутия роден летец Зорница-София, Лилия и Михаела. Често той им разказвал за преминаването под Стамболовия мост и поставените рекорди, които му стрували много усилия и дори физически наранявания.

По-рано през деня Общинският съвет в Сухиндол единодушно определи полковник Петко Попганчев за почетен гражданин. В Ритуалната зала беше представен и макет на знаменития полет, при който големия роден авиатор преминава със самолет под Стамболовия мост във Велико Търново. Негов автор е Стефан Стефанов от Регионалния исторически музей в старата столица.

Почетния плакет получи дъщерята на Петко Попганчев, връчен й от инж. Пламен Чернев.

Малко преди официалното честване роднините на летеца засадиха дръвчета в парка, където беше открита паметната плоча. На метри от нея е Паметникът на загиналите в Балканските войни, който беше реновиран специално за събитието.

В празничната вечер специално за откриването в Сухиндол се представиха Севлиевската духова музика, вокална формация „Оренда“ и „Графити“.

Вечерта завърши с пищна заря, която озари небето над Сухиндол.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът