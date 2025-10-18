Сградата на ДГ „Чиполино“ в Свищов бе отличена сред най-красивите в конкурса „Фасада на годината 2024-2025“ 

На 16 октомври в град София се проведе деветнадесетото издание на престижния конкурс, организиран от „Баумит България“ – „Фасада на годината 2024-2025″.

В конкурса, чиято цел е да отличи онези обекти, които съчетават визията на архитектите с висококачествени материали и майсторска изработка, бе номинирана ДГ „Чиполино“ в гр. Свищов, която през изминалата година беше преобразена с изпълнението на проект за енергийна ефективност на сградата.

Детската градина беше отличена с „Бронзова фасада“, в категория „Термично саниране“, а награди бяха връчени на възложителя, който е Община Свищов, и на фирмата изпълнител.

На официална церемония в Киноцентър „Бояна“ отличията бяха получени от секретаря на Общината Любомира Петрова и управителя на фирмата, реализирала проекта.