сграда ДГ "Чиполино"
ИкономикаСвищов

Сградата на ДГ „Чиполино“ в Свищов бе отличена сред най-красивите в конкурса „Фасада на годината 2024-2025“ 

БОРБА БГ 15 четения 0 Comments

На 16 октомври в град София се проведе деветнадесетото издание на престижния конкурс, организиран от „Баумит България“ – „Фасада на годината 2024-2025″.

В конкурса, чиято цел е да отличи онези обекти, които съчетават визията на архитектите с висококачествени материали и майсторска изработка, бе номинирана ДГ „Чиполино“ в гр. Свищов, която през изминалата година беше преобразена с изпълнението на проект за енергийна ефективност на сградата.

Детската градина беше отличена с  „Бронзова фасада“, в категория „Термично саниране“, а награди бяха връчени на възложителя, който е Община Свищов, и на фирмата изпълнител.

На официална церемония в Киноцентър „Бояна“ отличията бяха получени от секретаря на Общината Любомира Петрова и управителя на фирмата, реализирала проекта.

 

Вижте още

В рибна ферма в Павликенско ще отглеждат 20,5 т шаран годишно

БОРБА БГ 2367 четения 0

ПРОГРАМА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ 24 ДО 26 СЕПТЕМВРИ В СВИЩОВ

БОРБА БГ 204 четения 0
Ресен Водолей Дичин

Обновен е общинският път между Ресен, Водолей и Дичин

БОРБА БГ 262 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *