СЦДП: Няма поголовна сеч в държавните гори в санитарноохранителните зони на яз. „Йовковци“ и водосбора на р. Веселина

Във връзка с тиражираните в медийното пространство твърдения за поголовна сеч в санитарно охранителните зони на яз. „Йовковци“ и водосбора на река Веселина, Северноцентралното държавно предприятие уведомява населението, че такава сеч не е извършвана в държавни гори.

Санитарно охранителна зона III (СОЗ III) на язовир „Йовковци“ е с площ 15 683,4 хектара и е разположена на територията на Държавните горски стопанства (ДГС) Буйновци и Елена и включва част от водосбора на река Веселина и нейните притоци.

Площта на горските територии в охранителната зона (СОЗ III) е 10 983,4 хектара или 70% от общата площ. Общото предвидено годишно ползване в горскостопанките планове в държавните горски територии за територията на СОЗ III е 21 923 куб. м.

Действителният годишен добив на дървесина е 10 999 куб. м. от територията на СОЗ III, което представлява 50% от предвиденото ползване и 0,46% от общия дървесен запас на територията на СОЗ .

Максималния процент на предвидените отгледни и възобновителни сечи никъде не надвишава нормативно определените интензивности за стопанисване на гори във вододайни зони.

Около постоянните водни течения се запазват буферни зони с широчина не по-малка от 15 м, като при необходимост в тях се допуска премахване само на сухи и/или паднали дървета. В буферна зона, която включва 100-метровата ивица от двете страни на река Веселина двете горски стопанства не извършват лесовъдски мероприятия, въпреки, че Наредба №8 за сечите в горите и приетите горскостопански планове предвиждат такива.

Във вододайните зони на яз. „Йовковци“ ДГС Буйновци и ДГС Елена прилагат подход за устойчиво стопанисване на горите, който поддържа сложна вертикална и хоризонтална горска структура, като насърчава екологичната устойчивост и същевременно позволява производство на дървесина.

Тази концепция отразява най-съвременните схващания за природосъобразно лесовъдство и е особено подходяща при управление на гори със специални функции, каквито са водоохранните, при което се избягва изсичането на голи площи и вместо това се фокусира върху поддържането на непрекъснато покритие на площта с дървостой . Този подход насърчава разнообразие от дървесни видове и възрасти, създавайки по-устойчива екосистема.

В периода 1987-2025 г. се наблюдава огромно увеличаване на площта на горите в СОЗ III на яз. „Йовковци“ поради намаляло земеползване.

Г оляма част от пасищата и обработваемите земи, ползвани към 1987 г., по данни от сателитните снимки към момента са самозалесени територии и представляват гора .

Северноцентралното държавно предприятие призовава заинтересованите страни да обърнат внимание на значителното влияние на глобалното затопляне върху намаляването на отточните води на река Веселина.

Общодостъпните данни подкрепят тази връзка чрез няколко ключови наблюдения:

– През последните 45 години в района на СОЗ III се отчита положителна температурна тенденция, което означава, че климатът става все по-топъл.

– За същия период валежите в региона показват устойчиво намаляване.

– В санитарноохранителните зони на язовир „Йовковци“ се наблюдава увеличаване на броя на топлите месеци, както и удължаване на периодите на суша.

Тези промени ясно отразяват въздействието на глобалното затопляне, свързано с климатичните изменения.

Северноцентралното държавно предприятие категорично осъжда порочната практика за изнасяне на обвинения в публичното пространство, в които липсва ясна конкретика както по отношение на фактите, така и към кого са насочени обвиненията.

Тенденциозното разпространение на такъв тип манипулативни твърдения, с цел оправдание и прехвърляне на отговорността, действа силно демотивиращо на работещите служители в горските стопанства.

По този начин необосновано се подронва авторитетът на служителите в горския сектор, същите служители, които в изпълнение на задълженията си за защита на българската гора ежедневно биват подложени на дръзки нападения от бракониери и рискуват живота си в борбата с горските пожари.