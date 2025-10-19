„Етър ВТ“
16-годишните етърки с категоричен успех срещу основни съпернички за титлата

Девойките на „Етър ВТ“ до 16 години спечелиха с 3:1 домакинство на „Пълдин“ (Пловдив) и излязоха на първо място във временното класиране.

Настоящите шампионки на България, имаха подчертан превес и водеха с 3:0 до последните секунди, когато съперникът върна почетен гол.

В 19-ата минута Румяна Страхилова направи хубав пробив, завършил с удар над гредата. Малко преди почивката Теодора Димитрова се пребори с бранителка, излезе срещу вратарката и вкара за 1:0. Йоана Иванова можеше да удвои, след като бе изведена сама срещу вратата. В 49-ата минута Лора Василева вкара страхотен гол, след като напредна от центъра и стреля от движение. Опасен удар отправи и Паула Славова, нов изстрел на Лора Василева бе уловен от вратарката на гостите.

В 70-ата минута Паула Славова проби отдясно и покачи на 3:0. В добавеното време Камелия Йотовска от „Пълдин“ върна почетно попадение. То бе и първото във вратата на етърки този сезон, които имат 13:1 голова разлика, а победата ги изведе пред основните конкурентки- „Севлиево лейдис“, „Ботев“ (Пловдив) и „Пълдин“.

„Етър ВТ“ WU16: Жанета Живкова, Ивон Грудева, Кристиана Ноева, Дария Шопова, Магдалена Димова, Румяна Страхилова, Йоана Иванова, Теодора Димитрова, Лора Василева, Паула Славова, Любомира Бозова (Анна Христова, Габриела Богданова, Даная Стоянова, Константина Тодорова).

 

