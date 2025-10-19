Хирургът със специализации в цял свят има амбициозна управленска програма и готовност да привлече медицински кадри

Инфарктният конкурс за директор на МБАЛ в Павликени е приключил, победителят е онкохирургът д-р Иван Попов, но той все още не е встъпил в длъжност. По този повод напрежението продължава да ескалира.

Д-р Попов сподели пред „Борба“, че на 4 октомври е имало извънредна сесия на Общинския съвет в Павликени, но беше изтеглена точката за гласуване за сключване на договор със спечелилия конкурса за директор на болницата. При одобрение, кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов трябва да го назначи.

„Върху мен се оказва огромен натиск. Обвиняват ме, че съм член на ДПС-Ново начало, какъвто аз не съм. Участвал съм в Гражданска листа, но не съм член на нито една партия. Освен това, за да ме очернят, използваха и един факт от преди 10 години. Тогава също имаше конкурс за ръководител на лечебно заведение във Велико Търново, но ми беше спретната постановка. Обвиниха ме, че съм взел 150 лева подкуп от пациентка. Това естествено не се доказа, разследването беше прекратено и дори не се стигна до съд. Сега тези клевети се използват отново срещу мен“, обяснява д-р Попов.

Той допълва, че като аргумент срещу кандидатурата му било дори и твърдението, че е богат.

„Кандидатите за директорското място бяхме двама-аз и д-р Ренета Кръстева. Конкурсът тече от юни, а краят му беше на 25 август. Спечелих, но при мен идваха хора и ме агитираха да се откажа. Освен това бе организирано събиране на подписка, организирана в подкрепа на д-р Ренета Кръстева. На жителите от населените места в община Павликени обаче не беше коректно обяснено за какво точно се подписват. Заявено им беше, че ако д-р Кръстева не е директор, болницата ще затвори. И всъщност хората са се подписвали да не бъде затворена болницата, а това е манипулация. Бяха организирани и протести от част от работещите в лечебното заведение“, сподели д-р Попов.

На журналистически въпрос, защо е решил да се кандидатира за ръководител на болницата в Павликени, д-р Попов разказа, че е с 27 години стаж като лекар. Като специалист по хирургия е участвал в много международни конгреси, чел е доклади в Австралия, Хонг Конг, Италия. Бил е на обучение в САЩ, в Колумбийския университет и в Маями.

„Управленската ми програма за Общинската болница в Павликени е доста амбициозна и залага на привличане на специалисти, които не са в пенсионна възраст. Предвиждам развиване на лапароскопска хирургия, разкриване на Отделение по уши, нос, гърло. Стартиране и реализиране на профилактични програми на социално значими заболявания. Важно е подобряване на финансовото състояние на болницата и оборудването и с модерна апаратура. Трябва да бъде попълнен екипът, който работи в болницата с млади медици, тъй като повечето специалисти и медицински сестри са в пенсионна възраст, а трябва да има приемственост. Освен това липсват кадри във всички звена в болницата“, изброява д-р Иван Попов.

Той уточнява, че има решение за проблема с кадрите, защото е намерил специалисти хирурзи, специалист уши, нос, гърло, невролог, кардиолог.

„На интервюто освен концепцията си за развитието на болницата, представих и нотариално заверени декларации, че тези специалисти ще започнат веднага работа при спечелване на конкурса.

Помислил съм и за битовите условия на здравните кадри. Привличане на специализанти е друга точка от програмата ми. Идеята ми е да бъдат поканени млади лекари, на които болницата да поеме разходите по специализацията и сключване на договор с тях с условие да продължат 5 години работа в здравното заведение след придобиването на специалност“, изтъква д-р Попов.

Хирургът не крие възмущението си, че въпреки спечеления конкурс, все още не е назначен, а на директорския пост е неговата конкурентка, която беше разследвана от КПКОНПИ и санкционирана за конфликт на интереси.

„Освен това Върховният административен съд /ВАС/ потвърди нарушението и постанови д-р Кръстева да бъде отстранена от длъжност като управител на Общинската болница в Павликени. Това обаче не е изпълнено вече втора година“, разкрива д-р Попов.

Той се надява, че на следващата сесия на Общинския съвет на 30 октомври ще бъде гласувано сключване на договор с него като спечелил конкурса.

„Ако това за пореден път не се случи, следващата ми стъпка, която ще предприема, е да си търся правата по съдебен път. Освен това ще сезирам прокуратурата за неизпълнение на решението на ВАС да бъде отстранена д-р Ренета Кръстева. Завършил съм семестриално „Право“ и познавам добре административната и нормативната уредба. Освен това имам и алтернатива-приравнил съм си дипломите за работа в Англия, Франция и Испания и ако не успея да се преборя със системата, неправдата и бюрокрацията, ще замина да работя в чужбина“, категоричен е д-р Иван Попов.

Репортер на „Борба“ потърси за коментар председателя на Общинския съвет в Павликени Венцислав Георгиев.

„Конкурсът е приключил, оценили са кандидатите, а след това комисията е изготвила протокол. Съгласно нормативната рамка кметът на общината е длъжен в 3-дневен срок от това последно заседание да изготви предложение в Общинския съвет на базата на протокола на комисията. Това беше направено. Предложението беше внесено в Общински съвет. Имаше обаче свикана извънредна сесия заради заповед на Областния управител, заради ВИК на обособената общност. Трябваше да изменим едно решение в Общински съвет и да се спази процедурата. В дневния ред бе включено и предложението за спечелилия кандидат за директор на болницата. По време на заседанието на комисиите към Общински съвет обаче съветниците изразиха мнение, че не могат да се запознаят с този казус в рамките на един ден, тъй като в понеделник се внася предложението и им се предоставя, във вторник са заседанията на комисиите, а в сряда е извънредното заседание на Общински съвет. Заради това беше предложено точката да отпадне от дневния ред на това заседание и да се разгледа на следващата сесия, която ще бъде в края на месеца“, обясни Венцислав Георгиев.

Веселина АНГЕЛОВА