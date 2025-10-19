Живко Желев: „През втората част по неясни за мен причини отборът спря и получи три гола… “

„Много добро първо полувреме за нас. Бяхме разучили добре „Етър“, който играе агресивен и офанзивен футбол, и имахме 4 стопроцентови ситуации и още една-две. През втората част по неузнаваеми за мен причини отборът спря и получи три гола.

После пак започнахме да играем и имахме присъствие на терена, но при 3:0 вече е много тежко. Сваляме гарда, след като ни вкарат гол. И от предшествениците ми разбрах, че след получен гол спираме да играем и едва ли не да се самоубием на терена. Това всичко е в главите на футболистите и трябва да си го изчистят те! Ние с каквото можем помагаме, видяхте стойностно първо полувреме срещу „Етър“, който е млад, пъргав и динамичен отбор.

Опитваме всячески да се справим със ситуацията, отборът започна да живва физически. В предишните мачове беше в окаяно състояние, сега успяхме да издържим. Да не е оправдание, но ни липсват централни защитници, почти всички са бекове и се молим някой да не се контузи, защото на пейката нямаме нищо друго“ , заяви след загубата с 3:0 от „Етър ВТ“ старши треньорът на„Беласица“ /Петрич/ Живко Желев.