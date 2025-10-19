„Академик“ продължи успешната си серия и в Малчика, в следващия кръг посреща „Локо“ /Мездра/

Девета поредна победа в първенството на Северозападната Трета лига записа свищовският „Академик“, воден от старши треньора Кириякос Георгиу. Минималният, но напълно заслужен успех с 2:1 при гостуването на „Ювентус 95“ (Малчика) затвърди амбициите на „студентите“ за първото място.

Още в 6-та минута Кристиян Иванов откри резултата, след като остана непокрит в наказателното поле на домакините и залъга вратаря им. До края на първата част играчите на „Академик“ контролираха напълно събитията на терена и не позволиха на съперника да създаде реална опасност.

След почивката съперникът опита натиск и отправи опасен удар към вратата на Християн Стоянов, но свищовският страж реагира блестящо.

В 80-та минута привлеченият през лятото именно от „Ювентус 95“ Мартин Маринов наказа бившите си съотборници, довкарвайки отбита топка за 2:0.

Домакините намалиха на 1:2 в 84-та минута с красив удар на Минков, но за повече нямаха сили.

В следващия кръг предстои дербито за първото място. „Академик“ посреща отбора на „Локомотив“ (Мездра) в събота от 14:30 часа на стадиона в Свищов.