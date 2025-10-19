Спорт

Дубълът на „Етър ВТ“ с класика срещу „партизаните“ от Червен бряг

Трета поредна домакинска победа постигна вторият отбор на „Етър ВТ“, надигравайки с 3:0 коравия тим на „Партизан“ (Червен бряг). Здравата битка се водеше между двете наказателни полета, но не липсваха и положения, от които младите „боляри“ нанизаха три попадения.

В 14-ата минута Кристиян Кънчев отправи удар от дистанция, уловен от вратаря. Малко след това Калоян Ненчев отдясно пусна топката пред опразнената врата, но не се намери кой да засече. В 35-ата минута Кънчев отляво центрира и Християн Цветков прати топката във вратата за 1:0. Гостите реагираха с опасен удар на Васил Тошев, спасен от Радослав Рашков с крак.

Вторият гол падна в 40-ата минута, когато Ненчев центрира отдясно и най-находчив беше завърналият се като титуляр Димитър Байдаков, който опъна мрежата на гостите за 2:0. Християн Цветков имаше още възможности да се разпише след почивката, като първо излезе сам срещу вратаря, но той улови, а после нов негов удар мина до сглобката. Калоян Ненчев също излизаше на добри позиции и в 78-ата минута завърши атака отдясно с хубав удар от малък ъгъл за крайното 3:0.

Етърци продължават да делят 3-4 място с „Ком“ (Берковица) след водачите „Академик“ и „Локомотив“ (Мездра).

„Етър ВТ2“: Радослав Рашков, Антони Ангелов, Боян Вълчев, Стефан Йорданов, Марин Пендов, Кристиян Кънчев, Костадин Белалиев, Траян Димитров, Калоян Ненчев, Християн Цветков, Димитър Байдаков.

 

